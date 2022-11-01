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Aydın’da güvenilir olmayan gıdaya geçit verilmiyor

01.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Ekim ayı içerisinde Efeler ve Köşk ilçelerinde yapılan denetimlerde Türk Gıda Kodeksine aykırı olan ürünler yedi emine alındı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Aydın’da güvenilir olmayan gıdaya geçit verilmiyor

Kontrol görevlileri tarafından Ekim ayı içerisinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmaları ve taklit tağşişin önüne geçilebilmesi için Köşk ve Efeler ilçelerinde bitkisel yağlar ve zeytinyağ üretim ve satış yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre denetimlerde; 3 bin 230 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ, 3 bin 125 litre zeytinyağı, 7 bin 248 adet içi boş 5 Litrelik zeytinyağı ambalaj malzemesi, 476 kilogram siyah zeytin, 94 kilogram yeşil zeytin ve 100 kilogram incir Türk Gıda Kodeksine aykırı olması nedeniyle yedi emine alındı. 7 adet zeytinyağından ve 2 adet de siyah zeytinden olmak üzere toplam 9 adet numune alındı.

Alınan numunelerden sonucu olumsuz olan işletmelere 5996 sayılı Kanun çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı belirtilirken, bir işletme yetkilisi hakkında da yedi emindeki ürünleri muhafaza etmediği için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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