Aydın'da hafif ticari araç otobüsle çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tayhun Özmen yönetimindeki 34 AF 0788 plakalı hafif ticari araç, Muradiye Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Ayhan Arıkan yönetimindeki 64 AN 554 plakalı otobüsle çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ticari araçta sıkışan sürücü Özmen ile yanındaki Turgay Çelik'i bulundukları yerden çıkardı.
Ağır yaralanan Özmen ve Çelik, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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