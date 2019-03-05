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Aydın’da hayvanseverler işi abarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Aydın’da hayvanseverlerin, sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehir merkezinin değişik yerlerine bıraktıkları hayvan kemikleri çevre sorununa neden oluyor.

Aydın’da hayvanseverler işi abarttı

Aydın’da hayvanseverlerin, sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehir merkezinin değişik yerlerine bıraktıkları hayvan kemikleri çevre sorununa neden oluyor. Şehrin merkezinde köpeklerin ağzında bir hayvanın kafası ya da bacağı ile dolaşması ilginç görüntüler oluşturmaya başladı.
Şehir merkezinde bazı bölgelere hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının karnını doyurması amacıyla bırakıldığı düşünülen kemikler çevre kirliliğine neden oluyor. Son günlerde çevre sorununun artmasından rahatsız olan vatandaşlar, hayvanseverlerin sokak hayvanlarını çevre sorununa neden olmayacak yemlerle beslemelerini istedi.

Aydın’da hayvanseverler işi abarttı

Aydın’da hayvanseverler işi abarttı

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