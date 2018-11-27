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Aydın'da hemzemin geçitte kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kapanan bariyerin arasındaki boşluktan geçerek raylara giren otomobil, trenin çarpması sonucu hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Bayındırlık Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte tren geçişi öncesi bariyer kapandı.

Bu sırada bariyerin yanındaki boşluktan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Yıldız'ın kullandığı 09 DR 370 plakalı otomobile, 32708 sefer sayılı Denizli-İzmir seferini yapan S.E. kontrolündeki yolcu treni çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaza otomobil tren yaralı

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