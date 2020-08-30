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Aydın’da hırsızlar caminin paralarını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Evliya Çelebi Camisi’ndeki bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Evliya Çelebi Camisi’nde meydana geldi.

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Evliya Çelebi Camisi’ndeki bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Evliya Çelebi Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle namazı için camiye gelen cami imamı Serkan Gültepe namaz sonrası birtakım işleri için cami içeresinde bulunan Evliya Çelebi Cami Yaptırma-Yaşatma, İmar-İhya ve Çevreyi Güzelleştirme Derneği odasına geldi. Gültepe, bu esnada dernek odası önünde bulunan cami ihtiyaçları için cemaatten bağışların toplandığı bağış kutusunun kapağının açık olduğunu gördü. Kutuyu kontrol eden imam bağış kutusu içerisindeki paraların çalındığını fark ederek, durumu 155 Polis İmdat hattına bilirdi. Camiye gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından önceki gece saat 22.30 sıralarında camiye gelen kimliği belirsiz kişilerin bağış kutusunun kilidini kırarak içerisindeki paraları çaldığını tespit etti.
Bağış kutusu içerisinde yaklaşık 500 TL olduğu öğrenilirken, polis ekipleri caminin parasını çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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