Aydın’da ikamet yangınında can pazarı

Aydın’da akşam saatlerinde meydana gelen ikamet yangınında can pazarı yaşandı. Yanan evde mahsur kalan anne ile çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Zaman zaman yürekleri ağza getiren olayda yanan evde mahsur kalan anne ile çocuğunun kurtarılması ile herkes derin bir nefes aldı.

Yangın, Efeler ilçe merkezi Güzelhisar Mahallesi 47 Sokak üzerinde bulunan 21 numaralı apartmanın 4. katında meydana geldi. Akşam saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yanan evde mahsur kalan evin hanımı ile çocuğu evin balkonuna sığındı. Evde 2 kişinin mahsur kalması nedeniyle zamanla yarışan itfaiye ekipleri merdivenli araç ile yanan evin olduğu sokağa gelip mahsur kalan anne ile çocuğu kurtardı. Anne ile çocuğun kurtarılması ile herkes derin bir nefes alırken, kurtarma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

