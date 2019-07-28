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Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Germencik ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında 7 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir husumetli olan Roman vatandaşı iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.B. (33) ile E.B. (31), evden aldıkları pompalı tüfekle N.A. (32), E.A. (52) ve K.Ç.'yi (28) yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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