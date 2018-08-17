Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Demir yönetimindeki 09 VB 965 plakalı otomobil, Didim-Söke karayolu Başaran Sitesi mevkisinde Hakan Esen'in kullandığı 20 VE 893 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Esen ile diğer araçta bulunan Nasıf Karaköse olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü Demir ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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