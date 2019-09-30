HABER

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 01:25 | Son Güncelleme

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkı Yıldız idaresindeki 20 ACK 104 plakalı otomobil Eski Karakol kavşağında Erhan Dağ'ın kullandığı 38 ED 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil devrildi. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan yolcular, Salih Yusuf Yıldız, Ayşe Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Simge Sinmez yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan Aydın-Denizli kara yolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!
Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Nazilli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.