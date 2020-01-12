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  4. Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 03:49 | Son Güncelleme

Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Akçay (46) yönetimindeki 09 AAK 76 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarında Nuri Güngör Caddesi'nde Tuncay Çoşkun (24) yönetimindeki 09 C 0407 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar çarpmanın şiddetiyle park halindeki bir kamyonete vurdu.

Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Hatice (43) ve İhsan Çoşkun (45) ile Pembegül Sarıkavak (9), Hakkı Örgün (36), Erhan Kökcü (30), Fatih Ceylan (38) ve Habib Kaya (41) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Aydın Kaza

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