HABER

Aydın'da iki otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Aydın'da iki otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Aydın'da 2 otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, bir sürücü fenalık geçirdi.

F.B'nin kullandığı 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjün üzerinden karşı şeride savrulan Dere'ye A.B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Fenalaşan sürücü F.B'yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren F.B'ye ambulans çağrılarak müdahale edildi.

Sürücü A.B, gazetecilere, "Karşı şeritten aracımın üzerime bir şey uçtu. Nasıl oldu hiç anlamadım." dedi.

PARTNERHostes kavganın ortasında kaldıHostes kavganın ortasında kaldı
Simge Sağın Trump Cadde’de sahne alacakSimge Sağın Trump Cadde’de sahne alacak
Testere ile müzik yapıyorTestere ile müzik yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Kaza otomobil yaralı

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.