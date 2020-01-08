HABER
  4. Aydın'da ilkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi

Aydın'da ilkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Aydın'da ilkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi

Aydın'da ilkokul öğrencilerinin, okul bahçesine getirilen karla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocagür Mahallesi'nde daha önce kar görmemiş çocuklar için Kocagür İlkokulu'nun bahçesine belediye ekiplerince bir kamyon kar döküldü.

Kar yığınlarının üzerine çıkan çocuklar burada kar topu oynadı. Doyasıya eğlenen çocukların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenci Şadiye Haykır, hiç kar görmediğini belirterek, burada çok eğlendiklerini ifade etti.

Sıla Gülfidan da "Bugün okulumuza kar geldi. Bugün arkadaşlarımızla çok inandık. Gelene kadar okulumuza kar geleceğine inanmıyorduk. Zil çaldı ama ben derse girmeyip karla oynamak istiyorum." dedi.

Mahalle muhtarı Orhan Akrancı da Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, çocukların yüzlerinin güldüğünü vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldıYeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4)Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyesi bahçe kar Okul

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

Son dakika: Zorlu Center'da kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

Yedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.