Aydın'da ilkokulda yangın

Aydın'da bir ilkokulun bodrum katındaki kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Girne Mahallesi'ndeki Ticaret Odası İlkokulu'nun bodrum katında kömürlerin istiflendiği bölümde yangın çıktı.

Okula gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçeride yanmayan kömür torbaları dışarıya çıkartıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kömür torbalarının düzensiz istiflenmesi ve havalandırma koridorunun olmamasından dolayı yangın çıktığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğrencilerin ve çalışanların dumandan etkilenmemesi için okulun bugün için tatil edildiğini söyledi.

Çocuğunu eve götürmek için okula gelen Nevzat Çeker ise korkulacak bir durumun olmadığını ifade etti.

