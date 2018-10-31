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Aydın'da ilkokulda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Okulun bodrum katındaki kömürlükte çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle okul tatil edildi

Aydın'da bir ilkokulun bodrum katındaki kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Girne Mahallesi'ndeki Ticaret Odası İlkokulu'nun bodrum katında kömürlerin istiflendiği bölümde yangın çıktı.

Okula gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçeride yanmayan kömür torbaları dışarıya çıkartıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kömür torbalarının düzensiz istiflenmesi ve havalandırma koridorunun olmamasından dolayı yangın çıktığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğrencilerin ve çalışanların dumandan etkilenmemesi için okulun bugün için tatil edildiğini söyledi.

Çocuğunu eve götürmek için okula gelen Nevzat Çeker ise korkulacak bir durumun olmadığını ifade etti.

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