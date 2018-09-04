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Aydın'da inşaatın temelinde göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Aydın'da inşaatın temelinde göçük: 1 ölü

Aydın'da inşaatın temelinde meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde inşaat işçisi Çetin Uzun'dan (54) bir süre haber alamayan yakınları, iş arkadaşlarına haber verdi.

İnşaata gelen arkadaşları, Uzun'un inşaatın temel kısmında meydana gelen göçüğün altında kaldığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Uzun'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın göçük inşaat ölü

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