Aydın'da işten çıkarılan otobüs şoförlerinin davası

Aydın Büyükşehir Belediyesinden haksız yere işten atıldıkları iddiasıyla 186 gündür eylem yapan otobüs şoförlerinden 4'ünün işe iadesi kararlaştırıldı.

Belediye tarafından disiplinsiz davrandıkları iddiasıyla işten çıkarılan 8 şehir içi otobüs şoföründen 4'ünün davası Aydın 1. İş Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, müştekiler Okan Aslan, Şeref Şahin, Ümit Gündar ve Metin Ayen'in işe iadesine karar verdi.

İşçilerden Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir an önce işlerine başlamak istediklerini söyledi.

Sendikaya üye olmalarından dolayı işten çıkarıldıklarını öne süren Aslan, "Biz de 186 gündür burada eylemimize devam ediyoruz. 1 Eylül'den itibaren işe iade davalarımızı açtık. Bugün itibarıyla 1. İş Mahkemesi'nde dava açan ben de dahil 4 arkadaşımızın işe iadesi verildi. Biz bu saatten sonra işe iademizi ve işe başlamayı bekliyoruz. İşe başlayana kadar da buradaki mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Eyleme devam eden ve 8 Şubat'ta davası görülecek olan Yunus Cengiz ise "186 gün oldu. 6 aydan beri maddi manevi sıkıntılarla boğuşuyoruz ama biz küskün ve üzgün değiliz. Bu tür davalarda böyle şeyler oluyor. Sayın Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bu yanlış anlaşılmanın önüne geçeceğini, işe tekrar başlamamız için gerekli adımların atılacağına inanıyoruz. Tekrardan hepimiz işlerimize geri dönüp, Aydın halkına hizmet edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşe iade davası açan Ramazan Süren'in davasının 8 Şubat, Soner Özeker ve Ruçhan Ak'ın davasının ise 13 Mart'ta görüleceği öğrenildi.

- Olay

Aydın Büyükşehir Belediyesince disiplinsiz davrandıkları iddiasıyla 5 Temmuz 2018'de işten çıkarılan 9 şehir içi otobüs şoförü Atatürk Kent Meydanı'nda eyleme başlamış, şoförlerden 8'i 1 Eylül'de işe iade davası açmıştı.

