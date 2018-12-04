Aydın'da 'jeotermal' gerginliği

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanları ile köylüler arasında gerginlik oldu. Firma görevlileri, gerginliğin ardından çalışmalarını sürdürürken, jandarma da olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekliyor.

Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için dün öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de mahallede önlem aldı. Şirket çalışanları, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmaya başlarken, mahalleli de onları engellemeye çalıştı. Durmuş Ali Calayır, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Bu sırada bazı kadınlar da şirket yetkilileriyle tartıştı. Jandarma, arazi etrafında çember oluşturdu. Saatler süren tartışmalar sonrası görevliler, arazinin bir kısmına tel örgü çekebildi. Mahalleli, gece de bölgeden ayrılmazken, jandarma ekipleri ise nöbet tuttu. Sabah tekrar bölgeye gelen şirket çalışanları, çalışmalarına devam etti. Bunun üzerine mahalle sakinleri, bir kez daha engel olmaya çalıştı. Bu sırada jandarma ile mahalleli arasında itişme oldu. Leyla Çiyanşen adlı mahalle sakini, kısa süreli baygınlık geçirdi. Çiyanşen'e, köylüler müdahale etti.

Firma yetkilileri, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tepkili mahalle sakinleri ise bölgede bekliyor. Jandarma ekiplerinin de bekleyişi sürüyor.

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