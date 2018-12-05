HABER

Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için geçen pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de mahallede önlem aldı. Şirket çalışanları, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmaya başlarken, mahalleli de onları engellemeye çalıştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne süren mahalle halkı, şirket yetkilileriyle tartıştı. Jandarma ise bölgede önlem aldı.
BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Firma yetkilileri dün gece arazinin etrafını tel örgüyle çevirdi. Tepkili mahalleli, bu sabah şirket çalışanlarının tel örgüsünü görünce ortam yine gerildi. Yaklaşık 150 kişilik grup, sloganlar atarak jandarmanın üzerine doğru gelince güvenlik güçleri biber gazı sıktı. Durup gerileyen topluluk, beklemeye başladı. Mahalle halkı, vali ile görüşmek istediklerini ve gelmeden ayrılmayacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü günündeAydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü günündeAydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü günündeAydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldüŞanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonuKahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Hafta sonu herkes Kartepe'ye akın etti

Herkes oraya akın etti: Doldu, taştı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Adıyaman'da 'çığlık sesi geliyor' ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi

'Bir kadının çığlık sesleri geliyor' diye polisi arayıp!

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

Telefonda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Savaşlarda kullanılan 'casus makineler' müzede

'Casus fotoğraf makineleri'nin serüveni bu müzede

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.