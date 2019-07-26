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Aydın'da jeotermal saha ihaleleri için iptal davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

AYDIN'da 7 jeotermal işletme, 64 jeotermal kaynak arama, 39 doğal mineralli su ruhsatı ihalesinin yapılacağına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru üzerine çevreciler ihalelerin iptali için dava açtı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 7 jeotermal işletme, 64 jeotermal kaynak arama, 39 doğal mineralli su ruhsatı ihalesinin yapılacağına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru üzerine çevreciler ihalelerin iptali için dava açtı. Resmi Gazete'nin 23 Temmuz tarihli sayısında Aydın'da 7 adet jeotermal işletme ruhsat sahası, 64 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 39 doğal mineralli su ruhsat sahası için Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 6-8 Ağustos tarihlerinde ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Yapılacağı duyurulan jeotermal ihalelerine çevreciler tepki gösterdi. Aydın Çevre Mücadelesi Platformu (AYÇEM) konuyla ilgili, yazılı açıklama yaptı. 17 ilçesi bulunan Aydın'da jeotermal santrallerinin başta incir ve zeytin olmak üzere çevreye verdiği zararlar tartışılırken, Buharkent hariç 16 ilçedeki toplam 110 sahada da jeotermal işletme kurulması, kaynak aranması ve doğal mineralli su ruhsatı verilmesi için ihale yapılacak olmasına, Germencik Doğa ve Çevre Derneği üyeleri, avukat Akın Yakan aracılığı ile ihalelerin iptali için dava açtı. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ve basın sözcüsü Metin Aydın da Germencik'in Çamköy Mahallesi'nde bir jeotermal firmasının iki hafta içerinde çok sayıda zeytin ağacını kestiğini öne sürdüğü gazetecilere açıklamalarda bulunup, tepkilerini dile getirdi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği basın sözcüsü Metin Aydın, "2007 yılında çıkarılan jeotermal yasası ile Aydın topraklarının yüzde 85'i jeotermal kullanımına açıldı. O tarihten itibaren neresi varsa jeotermal sahasına girdi. Mezarlıklar dahi jeotermal santralinin kullanım alanına girmeye başladı. Aydın'da şu an 9 jeotermal santral ve binin üzerinde ise jeotermal kuyusu var. Ancak, şimdi daha vahim bir noktaya geldik. Aydın'ın bitme noktasının ilan edildiği bir yerdeyiz. Aydın kamuoyunda jeotermal santrallerinin tarıma, incir ve zeytine, suya, havaya ve insan sağlığına yapmış olduğu kirlilikler tartışılırken, kanserin Türkiye ortalamasının üstüne çıktığı tartışılırken, insanlar sürekli çürük yumurta kokusunu duyarken, Aydın'daki jeotermal kaynaklarının en az üç kat daha fazla olacağı bir sürece giriyoruz. Yapılacak olan ihale ile Aydın'da 7 jeotermal işletme sahası, 64 tane jeotermal kaynak arama, 39 doğal mineral su sahası için ihale açılacak. Açılacak ihaleler ile Aydın topraklarının yüzde 45'i jeotermal santrallerinin eline geçme durumundadır. Çevre derneği olarak jeotermalin yan etkisini tartışma durumundan, topraklarımızın varlığı tehlikesi ile karşı karşıya kalmaya geçiyoruz. Aydın toprakları el değiştiriyor. Aydın topraklarının yüzde 65'i jeotermal santrallerinin kullanımına girecek" dedi. 'ZEYTİNLİKTİ TARLAYA DÖNDÜ' Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ise, "Bu gördüğünüz alan birinci sınıf tarım toprağıdır ve Aydın'ın en verimli topraklarından birinin olduğu yerdir. Burası iki hafta öncesine kadar zeytinlik bir alandı. Bir enerji firması tarafından son bir hafta içerisinde ne kadar zeytin ağacı varsa köklenerek büyük bir çukura gömüldü. Burası şimdi zeytinlik alandan çıkarılarak, tarla vasfı kazandırılacak. Zeytinlik alanları kesmek yasa gereği yasak olduğu için bu şekilde yapılarak vasıf değişikliğine gidiliyor. Ondan sonra güzelim ağaçlar köklenerek bu topraklar heba ediliyor. Yerine çevreyi ve Aydın'daki insan sağlığını zehirleyen santraller kuruluyor. Burası da bir sürecin devamıdır. İncirlerimiz ve zeytinlerimiz yok oluyor" diye konuştu.

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