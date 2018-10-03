Aydın'da JES yapımına tepki

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) doğaya zarar vereceğini iddia eden bir grup vatandaş, protesto amacıyla mahallede çadır kurdu.
Kızılcaköy Mahallesi sakinleri yakınlarına kurulması planlanan ve tarım arazileri ile doğaya zarar vereceğini ileri sürdükleri JES yapımına çadır kurarak tepki gösterdi.
Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri de mahalleye gelerek vatandaşlara destek verdi.
Bozkurt, kent merkezinde de zaman zaman kötü koku duyulduğunu ifade ederek, "Kimse bunun ne olduğu yönünde net cevap veremiyor. Kimse bunun zararsız olduğu yönünde bir şey demedi. Burada itibar edebileceğimiz bir tek şey var, o da bilimdir. Biz bilim adamlarının namusuna ve bilgisine güveneceğiz. Bilirkişi raporlarıyla o gaz zehirli midir değil midir? Bu tesisler kurulurken gerekli önlemler alınıyor mu? Sağlıklı mı değil mi? Bunları ancak onların raporlarından öğrenebiliriz" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Hayriye Toker de jeoterma enerji santralinin doğaya zarar verdiğini duyduğunu bu yüzden kurulmasını istemediğini söyledi.
Santralin kurulmaması için çadırda nöbet tutacaklarını kaydeden Nuran Demir ise "Toprağımızı korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.
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