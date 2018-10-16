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Aydın'da JES yapımına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Aydın'da JES yapımına tepki

Aydın'da yapılması planlanan jeotermal enerji santralinin (JES) doğaya zarar vereceğini iddia eden bir grup oturma eylemi düzenledi.

Kızılcaköy Mahallesi'nin bazı sakinleri, tarım arazileri ile doğaya zarar vereceğini ileri sürdükleri JES yapımına karşı çıkmak amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. Ellerinde "Jeotermal istemiyoruz", "Bu topraklar bizimdir" yazılı döviz taşıyan grup, oturma eylemi yaptı.

Grup adına konuşan Gülten Çelik, jeotermale tepki için geçen hafta mahallelerinde çadır kurduklarını, Aydın halkının da desteğini almak için kent merkezinde bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

JES'in kurulmasıyla tarım arazilerinin bozulacağına inandıklarını aktaran Çelik, "Biz bu toprakları dedelerimizden, babalarımızdan teslim aldık. Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz şekilde miras olarak bırakacağız. Hiç kimsenin bizim havamızı, toprağımızı, suyumuzu, ekmeğimizi, aşımızı, geleceğimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Leyla Cihanşen de halkın kendilerine yeteri kadar destek vermediğini, tüm insanların sağlığını düşündükleri için burada olduklarını belirterek, JES'in mahallelerinde kurulmaması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Grup, bir süre slogan attıktan sonra eylemini bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jeotermal JES tepki

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