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Aydın'da JES yapımına tepki eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Aydın'da JES yapımına tepki eylemi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) doğaya zarar vereceğini iddia eden bir grup vatandaşın protestosu sürüyor.

Kızılcaköy Mahallesine çadır kuran eylemcilere, Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin yanı sıra Uşak Ulubey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği, Avgan Banasçayı Yaşatma Derneği, Murat Dağı Yaşatma Platformu, Uşak Nar Kadın Dayanışma Ağı, Denizli Büyük Menderes İnisiyatifi, Denizli Çal Çiftçiler Birliği ve Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri destek ziyareti düzenledi.

Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Leyla Çiyanşen, mahallerinin yakınlarına yapılmak istenen JES'e karşı olduklarını söyledi.

Mahallelerini terk etmeyeceklerin belirten Çiyanşen, "Bu devasal borular insanlarla iç içe yaşar mı, insanın mantığı almıyor. Elektriksiz de yaşanabilir ama havasız, yiyeceksiz hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Çiyanşen, yarın TBMM'ye gideceklerini ve sorunları çözülmezse Mecliste çadır kuracaklarını da söyledi.

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın da çeşitli illerden gelen çevrecilerin eyleme verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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Aydın çadır destek JES protesto tepki eylemi

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