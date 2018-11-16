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Aydın'da kaçak kazıya 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da kaçak kazıya 5 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak olmak üzere 3 ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonrası dün sabah, kaçak kazıyı yaptığı belirlenen 5 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 90 sikke ile ayrıca 1 yüzüğe benzeyen sikke bulundu. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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