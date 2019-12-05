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Aydın'da kaçak silah imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 20:07 | Son Güncelleme

Aydın'da kaçak silah imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak silah ve fişek imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurusıkı tabancaların namluları açılarak, kaçak silah ve yasa dışı fişek yapıldığı istihbaratını aldı.

Silahların yapıldığı av malzemeleri dükkanına düzenlenen operasyonda M.M. ve Y.E, gözaltına alındı.

Yapılan aramada, çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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