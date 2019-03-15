Aydın'da kaçak tütün operasyonu

Burhan CEYHAN - Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 99 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sabah erken saatlerde 2 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak tütün ve sigara sattığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda, 50 bin 600 boş makaron, 1617 paket sigara sarma kağıdı, 99 kilo tütün ve hassas terazi ele geçirildi. Kaçak tütün ve malzemelere el konuldu. Kaçak tütünleri satan işyeri sahiplerine ise cezai işlem yapıldı.

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