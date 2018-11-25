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Aydın'da kadına şiddete tepki için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aydın'da kadına şiddete tepki için yürüdüler

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlar ile kadına şiddete tepki gösterdi.
Kadın Dayanışma Platformu öncülüğünde Özgecan Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, 'Kadına şiddete hayır' yazılı dövizler açıp, Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Kadın Dayanışma Platformu Sözcüsü Hivda Aksoy, kadınlar olarak yoksulluğa, güvencesizliğe ve şiddete karşı mücadelede buluştuklarını söyledi. Aksoy, "Böylesi bir gerçekliğin yaşandığı bugün biz kadınlar, ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı; savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı bir kez daha alanlardayız. Yaşamın her alanını dönüştürme, şiddetsiz bir dünyayı örme iddiamızla alanlardayız" dedi. Açıklamanın ardından kadınlar, olaysız dağıldı.

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Aydın'da kadına şiddete tepki için yürüdülerAydın'da kadına şiddete tepki için yürüdüler

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