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Aydın'da kamyonla midibüs çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

Aydın'da kamyonla midibüs çarpıştı: 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi halk midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Eğriçam idaresindeki 09 M 0615 plakalı midibüsle Aziz Kıvrak'ın kullandığı 48 FN 384 plakalı kamyon, Aydın-Muğla kara yolundaki Otogar kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile midibüsteki 5 yolcu, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan Aydın-Muğla karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

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Dolmuş kamyon trafik kazası yaralı

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