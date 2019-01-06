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Aydın'da kar sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Nazilli, Efeler ve Koçarlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken hafta sonu tatilini fırsat bilenler kayak keyfi yaşadı

Aydın'ın Nazilli, Efeler ve Koçarlı ilçelerinde yüksek kesimlere yağan kar güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Kent merkezine yaklaşık 8 yıldır kar yağmayan ilde vatandaşlar, Nazilli, Efeler ve Koçarlı ilçelerindeki yüksek kesimlere giderek karın keyfini yaşadı.

Bazı aileler çocuklarıyla kardan adam yapıp kar topu oynadı, bazıları soğuk havada mangal yaptı.

Ailesi ve arkadaşlarıyla karın keyfini çıkarmaya geldiklerini belirten Esra Aydın, "Yıllar sonra kar yağdı gerçekten çok sevinçliyiz. Hep beraber kar topu oynamaya geldik. Çok eğlenceli geçiyor vaktimiz." dedi.

Gizem Demir ise "Saatlerdir kar topu oynuyoruz. Merkeze kar yağmayınca biz de ailemizle buraya geldik. Çok eğlenceli ve keyifliydi." diye konuştu.

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından, karın ulaşımda aksamalara neden olmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.

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eğlence kar keyif Yüksek kesim

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