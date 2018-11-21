Aydın'da kavga: 2 yaralı

Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada motosiklet kaskıyla darbedilen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri motosiklet kaskıyla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.Ç. ve T.K. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

