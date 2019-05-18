Aydın’da kaybolan adamın cesedi Denizli’de bulundu

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 10 gün önce ortadan kaybolan Mehmet Çakıray’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, cinayetin faili olduğu iddia edilen şahıs ise güvenlik güçleri tarafından olay yeri olan Denizli’ye getirilerek tahkikat yaptırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Sarayköy -Babadağ ilçe karayolu arasında yerde hareketsiz yatan bir şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yapılan incelemelerden şahsın öldüğü tespit edildi. Kimlik tespit çalışmasına başlayan ekipler şahsın yaklaşık 10 gün önce Aydın’ın Buharkent ilçesinde iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan Mehmet Çakıray olduğunu belirledi. Şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin alacak verecek yüzünden işlendiği iddia edildi.

Nehir çevresinde cinayette kullanılan silah arandı

Olayın faili olarak ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Osman E., ise cesedin bulunduğu bölgeye getirilerek tahkikat yaptırıldı. Elleri kelepçeli olan Osman E., ekiplere yer tarifinden bulunduğu gözlendi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Osman E.’nin ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri ise Büyük Menderes Nehri’nde ve çevresinde itfaiye ve AFAD yardımı ile cinayette kullanılan tabancayı aradı ancak nehirde silaha rastlanmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.



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