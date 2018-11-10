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Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Cuma Mahallesi'nde perşembe gününden bu yana 85 yaşındaki alzaymır hastası Elmas Altınkurt'tan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Altınkurt için bölgede arama başlatıldı.

Çalışmalara katılan polis, İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası AKUT ekipleri, Altınkurt'un gidilebileceği bölgelerde iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır Jandarma kadın

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