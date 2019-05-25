HABER

Aydın'da kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

Aydın'da kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor.

Yedieylül Mahallesi'ndeki evinden 21 Mayıs'ta ayrılan Fatma Bakaç'tan (53) haber alamayan kızı Deniz Bakaç (23), 23 Mayıs'ta polise ihbarda bulundu.

Kayıp ihbarı üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Deniz Bakaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce babasının annesiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirterek, kazanın ardından annesinin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyledi.

Annesinin akrabalarına gitmiş olabileceği düşüncesiyle polise geç ihbarda bulunduğunu belirten Bakaç, "Telefonunu evde bırakmış. Belediyeye gidiyorum diye evden ayrılmış. Belediyede yakalarım diye gittim ama bulamadım. Daha sonra arkadaşlarını ve akrabalarını aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Salı gününden beri annemi arıyoruz. Şu an annemin can güvenliğinden çok endişe ediyorum." diye konuştu.

Down sendromlu Latife Bakaç da annesini çok özlediğini ifade ederek, bir an önce bulunmasını istedi.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklamasıTarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın Kayıp polis

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.