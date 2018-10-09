Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı (2)

NURDANE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak devrildiği kazada yaşamını yitiren 3 kişiden biri olan Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Nurdane Geryüz (21) için memleketi Denizli'de öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze ilk olarak, Aydın'dan Denizli'deki Ulu Cami'ye getirildi. Anne Ayşe Geryüz, kızının tabutuna sarılarak ağladı. Anne Ayşe Geryüz, tabuta parmaklarıyla vurarak, "Nurdane kalk, kahvaltı yapacağız. Hep ben kaldırırdım yavrumu. Evlat acısı bu kadar mı acı olur ya? Çok acıymış ya. Yavrum kara topraklara nasıl girecek? Kalk anam kalk, hadi sabah oldu, kahvaltı yapacağız. Sana dayanamıyorum kalk. O benim ilk göz ağrımdı. Diplomanı alıp gelemedin. Cenazesi geldi, böyle bir şey var mı? Ah benim güzel kızım kalk hadi kalk" demesi yürekleri dağladı. Gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Nurdane Geryüz, kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada genç kızın tabutu üzerine konulan testi ve gelin çiçeği dikkat çekti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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