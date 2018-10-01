Aydın'da kaza yerinde bulunanlara otomobilin çarpması

Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilin yolda kaza yapan aracın yanında duranlara çarpması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın-Denizli karayolu Ömerbeyli mevkisinde dün, kaza yapan bir araca yardım etmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki kişiden biri olan Akın Takel, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı Mehmet Salih Kayan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü A.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Ömerbeyli mevkisinde dün kaza yapan 09 KC 218 plakalı otomobil için gelen kurtarıcıdan inen Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur ile yardım etmek için durdukları öğrenilen Mehmet Salih Kaya ve Akın Takel'e, A.K. idaresindeki 09 PN 225 plakalı otomobil çarpmıştı.

Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Kaya ve Takel ise hastaneye kaldırılmıştı. Kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü A.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

