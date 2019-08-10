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Aydın'da kurbanlık develere büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

 AYDIN'da Kurban Bayramı öncesinde koç ve boğaların yanı sıra develer de kurbanlık olarak satışa sunuluyor.

Aydın'da kurbanlık develere büyük ilgi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da Kurban Bayramı öncesinde koç ve boğaların yanı sıra develer de kurbanlık olarak satışa sunuluyor. Kurbanlık develerin fiyatları 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor. İncirliova ilçesinde deve besiciliği yapan Metin Korucu yetiştirdiği kurbanlık develeri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da kurban için ayrılan hayvanların satışı sürüyor. Fiyatları büyüklüğüne göre 10 ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlık develere ilgi, yoğun oldu. İncirliova ilçesinde devecilik yapan Metin Korucu, bu yıl kurbanlık olarak ayırdığı 20 devenin tamamını sattı. Korucu, elindeki son 3 deveden 2'sini Antalya ve 1'ini de Burdur'daki alıcılara gönderdiklerini söyledi. 7 ile 15 yaş arasındaki develeri kurbanlık olarak sattıklarını belirten Korucu, "Kurbanlık olarak ayırdığımız develeri, yaşlandığı için artık güreşmeyen ya da güreşlerde rakibinden kaçanlar arasından seçiyoruz. Her yıl kurbanlık deve alan sabit müşterilerimiz var. Ancak, farklı müşteriler de çıkabiliyor. Bir önceki yıla oranla kurbanlık deve satışımız biraz daha az olsa da yine yoğundu. Toplam 20 devem satıldı. Müşterilerin bazıları gelip, bakıp, pazarlık yaparak alıyor. Bazıları da telefonla arıyorlar, fotoğraf yolluyoruz, bu şekilde anlaşma sağlıyoruz. Parasını hesaba yatırıyorlar, sonra günü gelince develeri kamyona yükleyerek gideceği yere yolluyoruz. Ağızlarını bağladığımız develeri 200 ile 1000 kilometre arasında değişen birçok yere gönderiyoruz" dedi.
Korucu 900 kiloluk bir deveden ortalama 400- 500 kilogram civarında et çıktığını da söyledi.

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Aydın'da kurbanlık develere büyük ilgiAydın'da kurbanlık develere büyük ilgiAydın'da kurbanlık develere büyük ilgiAydın'da kurbanlık develere büyük ilgi

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