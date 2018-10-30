Aydın'da mağaza önünde cenin bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki mağazanın önüne bırakılmış cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinde çalışan temizlik işçileri, yiyecek satılan bir mağazanın önünde cenin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekibi, cenini Söke Organize Sanayi Bölgesi yönünden gelen bir sokak köpeğinin getirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

