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Aydın'da mağaza önünde cenin bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

İncelenen güvenlik kameraları görüntülerinden, cenini bir sokak köpeğinin taşıdığı belirlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki mağazanın önüne bırakılmış cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinde çalışan temizlik işçileri, yiyecek satılan bir mağazanın önünde cenin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekibi, cenini Söke Organize Sanayi Bölgesi yönünden gelen bir sokak köpeğinin getirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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