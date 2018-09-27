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Aydın'da makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 05:59 | Son Güncelleme

Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mavişehir Mahallesi Siteler mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını yaklaşık iki saatte söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bölgede 60 dekar makilik alanı etkileyen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Didim itfaiye makilik yangın

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