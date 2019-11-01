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Aydın'da mandalina hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

AYDIN'da ekim ayının son haftasında, mandalina hasadına başlandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da ekim ayının son haftasında, mandalina hasadına başlandı. Ürünler 1 lira 20 kuruş ile 2 lira arasında fiyattan alıcı bulurken, üreticiler bu fiyat ve rekolteden memnun.
İncir, kestane, zeytin ve pamuktan sonra Aydın'ın en önemli ürünlerinden mandalinanın hasadı başladı. Geçen yıl 23 bin 246 ton mandalina üretimi yapılan Aydın'da, bu yıl da yine rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Üreticiler, ekim ayının son haftasında bu senenin hasadı için bahçelere girip ağaçlardan ürün toplamaya başladı. Sabah erken saatlerde kolları sıvayan çiftçiler, ağaçtan topladıkları mandalinayı kasalara doldurup tüketiciye ulaştırıyor. Ürünün bahçede toptan kilosu 1 lira 20 kuruş ile 2 liradan alıcı bulurken, pazarda 3 ile 4 liradan satıldığı belirtildi. Üreticiler, fiyat ve rekoltenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Çocuk yaşta işe başladığını belirten Kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan üretici Remzi Gökdeniz (60), işini sevdiğini kaydetti. Ürünü toplayıp pazarda sattıklarını söyleyen Remzi Gökdeniz, "Yıllardan beri bu işi yaparak geçimimizi sağlamaktayız. Eşim ve yeğenimle birlikte topluyoruz. O gün için kaç kasa sipariş aldıysak, o kadar topluyoruz. Siparişi tamamladık mı o günkü işimiz bitiyor. Kendi kendimize yettiğimiz için işçi çalıştırmıyoruz. İşçi de patron da biziz" dedi. Remzi Gökdeniz'in eşi 3 çocuk annesi Aykan Gökdeniz (57) ise, "33 yıldan beri hiç ara vermeden birlikte çalışıyoruz. 3 çocuk büyüttük. İşçi çalıştırmıyoruz. Ara sıra akrabalarımız yardımcı oluyor. Sabah 09.00'da bahçeye gidip, sipariş ne kadarsa, o kadar ürünü ağaçtan topluyoruz. Bazı zorlukları var ama artık alıştım, zorlanmıyorum" dedi.

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