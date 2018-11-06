Aydın'da metruk binada ceset bulundu

Aydın'da metruk bir binada erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde metruk bir binada ceset görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip inceleme başlattı. Cesedin büyük bir bölümünün çürümesinden dolayı kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.
Polis ekipleri, cesedin yanında bulunan çanta ve elbiselerin, 22 Ağustos'tan itibaren kayıp olan Aydın Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin'in (48) eşyalarıyla benzerlik göstermesi dolayısıyla cesedin Tekin'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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