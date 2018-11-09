Aydın'da meyve hırsızlığı güvenlik kamerasında

Aydın'da meyve sebze halinde bir kamyonetten içi dolu meyve kasalarını çalan kişinin hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meyve sebze halinde içi dolu meyve kasalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin O.K. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeriye giren şüphelinin bir müddet etrafı gözetledikten sonra meyve kasalarını tek tek alıp dışarıya çıkardığı görülüyor.
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