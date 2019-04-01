Aydın'da Millet İttifakı kazançlı çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da 2014 yılındaki seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 9 ilçede seçimi kazanan CHP, bu seçimde 8 ilçeye düştü. Ancak CHP ile İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı, ildeki toplam 10 ilçede belediye başkanlığı seçiminden zaferle ayrıldı. 2014'te 4'er ilçede belediye başkanlığını kazanan AK Parti ve MHP'nin bu seçimde oluşturdukları Cumhur İttifakı ise 7 belediye başkanlığı kazanabildi. Aydın'ın tek kadın belediye başkanı, 3'ncü seçimini kazanan Özlem Çerçioğlu oldu. Geçen seçimde de ilin tek kadın başkanı Özlem Çerçioğlu olmuştu.

Aydın'da yapılan yerel seçimlerde 2 bin 754 sandıkta 821 bin 282 seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı Belediye Başkan adayı, 'Topuklu Efe' olarak anılan CHP'li Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, diğer adayların önünde başkanlık için yarıştı. 368 bin 791 oy alarak yüzde 56 oran ile Çerçioğlu, 3'üncü kez başkan olurken, rakibi Mustafa Savaş ise yüzde 46.67'lik oranla 299 bin 56 oy aldı. Çerçioğlu rakibi Savaş'a bu seçimde 69 bin 735 oy fark atttı. Çerçioğlu, 2014 yılında da 100 bin oy farkla kazanmıştı.

Aydın'ın 17 ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP 9, AK Parti 4 ve MHP 4 başkanlık kazandı. Bu seçimde ise Aydın'ın 17 ilçesinden 8'ini CHP, 5'ini AK Parti, 2'sini MHP ve 2'sini İYİ Partili başkanlar kazandı. CHP'li başkanın yönettiği belediye sayısının 1 azaldığı görüldü. Buna karşın, Millet İttifakı'nın geçen seçimin rakamlarına kıyasla ilde başarılı olduğu gözlendi. CHP ve İYİ Partili başkanların yönettiği belediye sayısı 10 oldu. 2014'te AK Parti ve MHP'nin 4'er olmak üzere 8 belediye başkanlığını kazandığı Aydın'da, bu seçimde 1 kayıp oldu. Cumhur İttifakı'ndaki bu iki partiden AK Parti 5, MHP 2 belediye kazanırken; 2014'e göre kazanılan ilçe belediyesi sayısı 8'den 7'ye düştü.

BEŞ BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİ

Çine'de mevcut başkan Eczacı CHP'li Enver Salih Dinçer 3'ncü kez, Didim'de mevcut başkan turizmci CHP'li Ahmet Deniz Atabay 2'nci kez, Sultanhisar'da mevcut başkan özel sektörde yönetici CHP'li Osman Yıldırımkaya 2'nci kez, Kuyucak'ta mevcut başkan çiftçi AK Partili Metin Ertürk 2'nci kez, Buharkent'te mevcut başkan SGK Müfettişi AK Partili Mehmet Erol 2'nci kez seçimi kazandı.

İKİ ESKİ BAŞKAN UMDUĞUNU BULAMADI

CHP'den istifa ederek DP'ye geçen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, seçimde umduğunu bulamayarak yarışı 3'ncü sırada tamamladı. CHP'nin Efeler'de aday gösterdiği Mehmet Fatih Atay, seçimi kazandı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da CHP'den aday gösterilmeyince DP'ye geçti. Toyran da seçimde umduğunu bulamayarak 3'ncü sırada yer aldı. Söke'de CHP'nin aday gösterdiği Levent Tuncel, seçimi önde tamamladı.

SEKİZ BELEDİYE EL DEĞİŞTİRDİ

MHP'li başkanın yönettiği Germencik Belediyesi, bu seçimde CHP'ye geçti. Germencik'te CHP'nin adayı Fuat Öndeş seçimi kazandı. AK Partili başkanın yönettiği Yenipazar Belediyesi de CHP'ye geçti. Yenipazar'da CHP'nin adayı Mehmet Yüsran Erden, seçimi önde tamamladı. CHP'li başkanın yönettiği Karpuzlu Belediyesi'ni ise bu seçimde, MHP'li Hilmi Dönmez kazandı. CHP'li başkanın yönettiği Karacasu'da ise MHP'li Zeki İnat seçimi önde tamamladı. CHP'li başkanın yönettiği Bozdoğan'da ise AK Partili Ufuk Altıntaş seçimi kazandı. MHP'li başkanın yönettiği Nazilli Belediyesi'ni ise İYİ Parti'den Kürşat Engin Özcan kazandı. CHP'li başkanın yönettiği Koçarlı Belediyesi'ni ise AK Partili Nedim Kaplan, kazandı. MHP'li başkanın yönetimindeki İncirliova'da ise belediye başkanlığını İYİ Partili Aytekin Kaya kazandı.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, bu seçimde aday gösterilmezken; CHP'nin adayı Ömer Günel, seçimi önde tamamladı. Köşk Belediye Başkanı AK Partili Rıfat Kadri Kılıç aday gösterilmezken, AK Parti'nin adayı Nuri Güler Köşk'te başkan seçildi. Aydın'ın tek kadın belediye başkanı, 3'ncü seçimini kazanan Özlem Çerçioğlu oldu. Geçen seçimde de ilin tek kadın başkanı Özlem Çerçioğlu olmuştu.

ÇERÇİOĞLU: "KAPIM HERKESE AÇIK"

Seçimin galibi Özlem Çerçioğlu, "Öncelikle tüm Aydın halkına teşekkür ederim. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Büyükşehir olarak ortak çalışma yürüteceğiz. Seçimler dün akşam itibariyle bitti. Artık ayrı gayrı yok. Hep beraber Aydın için en iyisini yapacağız. Burada Sayın Mustafa Savaş da Aydın milletvekilidir. Halk böyle takdir etti. Aydın için hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkesle çalışmaya hazırım. Belediyemizin kapısı oy verene de vermeyene de herkese açıktır" dedi.

33 GÜNDE SEÇİM KAZANDI

Millet İttifakı adayı İYİ Partili Aytekin Kaya, 26 Şubat'ta aday gösterilmesinin ardından 33 gün çalışarak İncirliova'da seçimi kazandı. Kaya, "Kısa bir süreç vardı önümüzde. Çok çalıştık. CHP ve İYİ Parti teşkilatlarını kısa sürede toplamayı, bir araya getirmeyi başardım. İyi bir çalışma gerçekleştirerek seçimin galibi olduk. İncirliova için hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Seçim Kurulu, 31 Mart Yerel Seçimleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçlarını açıkladı. Aydın'da 821 bin 282 seçmenden, 709 bin 289'u 2 bin 754 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oyların 683 bin 704'ü geçerli sayılırken 25 bin 585 oy geçersiz oldu.

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