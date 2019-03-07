Aydın'da Millet İttifakı mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhur İttifakı'na oy veren herkesi kardeşimiz görürüz. AK Parti'li de kardeşimizdir, MHP seçmeni de kardeşimizdir. Bu bir yerel seçim. Şehrimize kim hizmet veriyorsa ona oy vereceksiniz." dedi.

İYİ Parti ve CHP'nin Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'ndaki ortak mitinginde konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilerine ve Millet İttifakı'na yönelik nitelemelerini eleştirdi.

Erdoğan'ın kendisine "Türkiye'de Kürdistan bölgesi var mıdır? Meral Hanım cevap versin." dediğini bildiren Akşener, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yoktur. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Bizim dönemimizde Irak'ın kuzeyi derdik, Kuzey Irak bile demezdik. Bugün bu ülkede bu arkadaşın İçişleri Bakanı'nın 2 günde onayladığı Kürdistan Sosyalist Partisi var. Nereninmiş, kimin zamanındaymış. O fotoğraflarda gördüğünüz 'defolup gitsinler Irak'taki Kürdistan'a' diyen Cumhurbaşkanı. Irak'ın kuzeyindeki o bölge kadim Türkmen elidir. 2,5 milyon Türkmen yaşardı, sen orada bir devlet kurulmasına ön ayak oldun ve o devleti tanıdın."

Kimseyi ötekileştirmediklerini herkesi bu ülkenin asli unsuru olarak kabul ettiklerini anlatan Akşener, "Aziz Türk milletinin evlatları, bizler Cumhur İttifakı'na oy veren herkesi kardeşimiz görürüz. AK Partili de kardeşimizdir, MHP seçmeni de kardeşimizdir. Bana 'bu kadın' dedi ki ben ona 'bu adam' demeyeceğim. Bu bir yerel seçim. Şehrimize kim hizmet veriyorsa ona oy vereceksiniz." dedi.

