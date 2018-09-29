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Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 03:54 | Son Güncelleme

Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Civelek idaresindeki plakasız motosiklet, Akçaova Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün öldüğü belirlendi.

Daha sonra Civelek'in cesedi, Çine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kaza Motosiklet ölü trafik kazası

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