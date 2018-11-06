Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Tarık Erzin (38) idaresindeki 09 HB 124 plakalı motosiklet, Söğütçük Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Erzin, Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum