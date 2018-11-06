HABER

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Tarık Erzin (38) idaresindeki 09 HB 124 plakalı motosiklet, Söğütçük Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Erzin, Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kurulduTBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandıVan'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans Aydın Kaza motosiklet kazası ölü

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.