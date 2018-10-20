HABER

Aydın'da motosiklet kazası: Emin öldü, Emrah ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir aydınlatma direğine çarpan motosikleti kullanan Emin Bilgin (18) öldü, arkadaşı Emrah Kuzuoğlu ise ağır yaralandı.

Aydın'da motosiklet kazası: Emin öldü, Emrah ağır yaralı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir aydınlatma direğine çarpan motosikleti kullanan Emin Bilgin (18) öldü, arkadaşı Emrah Kuzuoğlu ise ağır yaralandı. Sürücü Bilgin'in ehliyetinin olmadığı ve kask takmadığı öğrenildi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada İsabeyli Mahallesi'nden Nazilli ilçe merkezi yönüne giden ehliyetsiz Emin Bilgin, yönetimindeki 09 RM 346 plakalı motosikletin hakimiyetinin kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilen motosikletten düşen Bilgin ve kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Emrah Kuzuoğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah Kuzuoğlu ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzuoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da motosiklet kazası: Emin öldü, Emrah ağır yaralıAydın'da motosiklet kazası: Emin öldü, Emrah ağır yaralıAydın'da motosiklet kazası: Emin öldü, Emrah ağır yaralı

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
Kaza kurşunu ile şehit olan askerin cenazesi memleketine uğurlandıKaza kurşunu ile şehit olan askerin cenazesi memleketine uğurlandı
Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrıFatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emin'in korkunç sonu

Emin'in korkunç sonu

Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı

Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı

Antalya'dan şaşırtan görüntü

Antalya'dan şaşırtan görüntü

11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...

11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.