Aydın'da motosiklet kazası: Emin öldü, Emrah ağır yaralı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir aydınlatma direğine çarpan motosikleti kullanan Emin Bilgin (18) öldü, arkadaşı Emrah Kuzuoğlu ise ağır yaralandı. Sürücü Bilgin'in ehliyetinin olmadığı ve kask takmadığı öğrenildi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada İsabeyli Mahallesi'nden Nazilli ilçe merkezi yönüne giden ehliyetsiz Emin Bilgin, yönetimindeki 09 RM 346 plakalı motosikletin hakimiyetinin kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilen motosikletten düşen Bilgin ve kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Emrah Kuzuoğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah Kuzuoğlu ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzuoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

