Aydın'da, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, önce refüje daha sonra da elektrik direğine çarptı. Evli ve 1 çocuk babası sürücü Mehmet Özcan (31), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın - Denizli yolu Kuyucak ilçesi girişinde meydana geldi. Denizli'den Aydın'a giden Mehmet Özcan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, önce orta refüje ardından da elektrik direğine çarptı. Çapmanın şiddetiyle yola savrulan Özcan, ağır yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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