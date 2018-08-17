Aydın'da mülkiyeti belediyeye ait kreş mühürlendi

Aydın'da, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan ve bir vakıf tarafından işletilen kreş, kira borcunun ödenmediği iddiasıyla belediye ekiplerince mühürlendi.
Mühürlenme işleminin ardından, kreş çalışanları ile veliler Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.
Burada gazetecilere açıklama yapan kreş müdürü Rasime Cebişçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile taleplerine rağmen görüşemediklerini öne sürdü.
Kreşin kira borcundan dolayı mühürlendiğinin kendilerine bildirildiğini aktaran Cebişçi, "Bizim belediyeye borcumuz yok. Eğer borcumuzun olduğunu iddia ediyorlarsa belediyenin de vakfa borcu var. O borçtan düşsünler. Biz işgalci değiliz. Yap işlet modeliyle oturmaktayız orada. Borcumuz varsa mahsuplaşabilirdiniz." dedi.
Eylemcilerin yanına gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ise Cebişçi'nin, Çerçioğlu ile 3 kez görüştüğünü ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Kreşin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden dolayı kapatıldığını aktaran Yamen, şunları dile getirdi:
"Burada hukuki bir süreç devam ediyor. Özlem Hanım ile siz daha önce 3 kez görüştünüz. Siz burada bir kamu taşınmazı üstündesiniz. Biz Sayıştay denetimine tabi bir kamu kurumuyuz. Burada veliler mağdur olduysa bunun temel nedeni, sizin Aydın Büyükşehir Belediyesine karşı mali yükümlülüklerinizi yerine getirmemiş olmanızdır. Mali yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz için de ne yazık ki bizler, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Sayıştay denetiminden dolayı kamu zararına neden olmamak için bir süreç izlemek zorunda kalıyoruz."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum