Aydın'da mülkiyeti belediyeye ait kreş mühürlendi

Aydın'da, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan ve bir vakıf tarafından işletilen kreş, kira borcunun ödenmediği iddiasıyla belediye ekiplerince mühürlendi.

Mühürlenme işleminin ardından, kreş çalışanları ile veliler Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan kreş müdürü Rasime Cebişçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile taleplerine rağmen görüşemediklerini öne sürdü.

Kreşin kira borcundan dolayı mühürlendiğinin kendilerine bildirildiğini aktaran Cebişçi, "Bizim belediyeye borcumuz yok. Eğer borcumuzun olduğunu iddia ediyorlarsa belediyenin de vakfa borcu var. O borçtan düşsünler. Biz işgalci değiliz. Yap işlet modeliyle oturmaktayız orada. Borcumuz varsa mahsuplaşabilirdiniz." dedi.

Eylemcilerin yanına gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ise Cebişçi'nin, Çerçioğlu ile 3 kez görüştüğünü ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kreşin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden dolayı kapatıldığını aktaran Yamen, şunları dile getirdi: