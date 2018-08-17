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Aydın'da mülkiyeti belediyeye ait kreş mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesine karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlenen kreşin çalışanları ile veliler eylem yaptı

Aydın'da, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan ve bir vakıf tarafından işletilen kreş, kira borcunun ödenmediği iddiasıyla belediye ekiplerince mühürlendi.

Mühürlenme işleminin ardından, kreş çalışanları ile veliler Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan kreş müdürü Rasime Cebişçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile taleplerine rağmen görüşemediklerini öne sürdü.

Kreşin kira borcundan dolayı mühürlendiğinin kendilerine bildirildiğini aktaran Cebişçi, "Bizim belediyeye borcumuz yok. Eğer borcumuzun olduğunu iddia ediyorlarsa belediyenin de vakfa borcu var. O borçtan düşsünler. Biz işgalci değiliz. Yap işlet modeliyle oturmaktayız orada. Borcumuz varsa mahsuplaşabilirdiniz." dedi.

Eylemcilerin yanına gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ise Cebişçi'nin, Çerçioğlu ile 3 kez görüştüğünü ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kreşin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden dolayı kapatıldığını aktaran Yamen, şunları dile getirdi:

"Burada hukuki bir süreç devam ediyor. Özlem Hanım ile siz daha önce 3 kez görüştünüz. Siz burada bir kamu taşınmazı üstündesiniz. Biz Sayıştay denetimine tabi bir kamu kurumuyuz. Burada veliler mağdur olduysa bunun temel nedeni, sizin Aydın Büyükşehir Belediyesine karşı mali yükümlülüklerinizi yerine getirmemiş olmanızdır. Mali yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz için de ne yazık ki bizler, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Sayıştay denetiminden dolayı kamu zararına neden olmamak için bir süreç izlemek zorunda kalıyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyesi borç kira kreş

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