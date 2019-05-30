Aydın’da Nusret Cephesi terör örgütü yanlısı şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile Suriye’deki en büyük terör örgütlerinden biri olan Nusret Cephesi (NC) yanlısı S.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Nusret Cephesi (NC) terör örgütü yanlısı S.A. isimli şahsın Ankara’da G.Y. ile birlikte Tayland’da bulunan bir bankaya siber saldırı düzenleyerek hesaplara ulaşmaya çalıştıkları belirlendi. Şahısların bu nedenle yüksek işlem gücüne sahip bilgisayar parçası arayışı içinde oldukları, Almanya, İngiltere ve Kıbrıs’ta bulunan bankalar aracılığı ile para transfer işlemi yapmaya çalıştıkları tespit edildi. S.A.’nın bu konulardan dolayı İstanbul’a gidebileceği, şüphelinin çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan Suriye’de faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahısların bulunduğu listede isminin geçtiği bilgileri üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler sabah saatlerinde düzenledikleri operasyon ile S.A.’yı ikametinde gözaltına aldı.

