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Aydın'da öğrencilerin kaldığı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Çatı katında çıkan yangın sonrası binada bulunan öğrenciler tahliye edildi - Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat: - "İşin sevindirici tarafı ölü ya da yaralı yok ama olayın mahiyetini araştırıyoruz. Velilerin binayı kendi aralarında kursiyer gibi kiraladıkları, kullandıkları söyleniyor"

Aydın'da bir derneğe ait, öğrencilerin kaldığı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde bir derneğe ait, ortaokul ve lise öğrencilerinin barındığı 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerideki öğrenciler, vatandaşların ve polisin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, gazetecilere, "İşin sevindirici tarafı ölü ya da yaralı yok ama olayın mahiyetini araştırıyoruz. Velilerin binayı kendi aralarında kursiyer gibi kiraladıkları, kullandıkları söyleniyor. Olayın gerçek mahiyetini araştıracağız." dedi.

Öğrencilerin tahliyesine yardım eden Tuncer Özdemir ise aracını almaya geldiğinde binanın yandığını gördüğünü ve hemen destek istediğini söyledi.

Dernek başkanı Emin Korkut da binanın mülkiyetinin derneğe ait olduğunu belirterek, "Öğrenci velilerine kiraya verdik. Allah'a şükür can kaybımız yok. Araştırması yapılacak, ne olduğu sonra ortaya çıkacak. Yangının klima motorundan çıktığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Binada yangın merdiveninin olmadığının sorulması üzerine Korkut, "Normal küçük binaların hiçbirinde yangın merdiveni yok ama öyle bir şey söylenseydi yapardık." yanıtını verdi.

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Aydın bina itfaiye öğrenci yangın

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