Aydın'da öğretmene darp iddiası

Aydın'da, öğrenci velisi tarafından darp edildiği öne sürülen öğretmen tedavisinin ardından taburcu edildi.
İddiaya göre, Nazilli ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Ö.S'nin, öğretmeninin kendisini dövdüğünü söylemesi üzerine baba K.S, okula giderek öğretmen N.S'yi darp etti.
Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmen N.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan K.S. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve olayın faili K.S'nin psikolojik sorunları olduğunu kaydetti.
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